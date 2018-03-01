Американка рассказала, как попала на съемки фильма "Киборги"

Американка Кэти показала историю о том, как она попала на съемки фильма "Киборги. Герои не умирают" об обороне Донецкого аэропорта.
Свои впечатления выложила в видеоблоге, пишет "Голос Америки".
"Это было очень круто", - говорит в Кэти.
Ей показали украинскую бронетехнику и съемочную площадку с развалинами Донецкого аэропорта.
Кэти попала на съемочную площадку еще в апреле 2017 года во время ее тренинга в Чернигове.
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7 декабря 2017 фильм "Киборги" вышел в прокат. Лента "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта является художественной, но снималась по мотивам реальных событий. Съемки проводились в Киеве и Черниговской области. Общий бюджет составляет около 48 млн грн.
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