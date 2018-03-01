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четверг, 01 марта 2018 18:47

Американка рассказала, как попала на съемки фильма "Киборги"

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Американка рассказала, как попала на съемки фильма &quot;Киборги&quot;
Американка рассказала свои впечатления от съемок фильма "Киборги". Стопкадр

Американка Кэти показала историю о том, как она попала на съемки фильма "Киборги. Герои не умирают" об обороне Донецкого аэропорта.

Свои впечатления выложила в видеоблоге, пишет "Голос Америки".

"Это было очень круто", - говорит в Кэти.

Ей показали украинскую бронетехнику и съемочную площадку с развалинами Донецкого аэропорта.

Кэти попала на съемочную площадку еще в апреле 2017 года во время ее тренинга в Чернигове.

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7 декабря 2017 фильм "Киборги" вышел в прокат. Лента "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта является художественной, но снималась по мотивам реальных событий. Съемки проводились в Киеве и Черниговской области. Общий бюджет составляет около 48 млн грн.

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