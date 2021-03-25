Активисту Ратушному вручили подозрение после эфира

Правоохранители вручили подозрение в погромах на Банковой активисту Роману Ратушному.

Подозрение были вручены сразу после эфира, в котором участвовал активист.

"По окончании первого блока нашей программы Роману Ратушному, который сидел в студии, вручили подозрение", - заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко телеканалу "Украина 24".

Ранее о подозрении объявили пяти участникам, а в полиции назвали имена семерых фигурантов, которые, по данным следствия, били стекла, а также поджигали и обливали краской здание ОП.

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Суд избрал меру пресечения двум из них - Владу Сорду и Евгению Строканю.

В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненка, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла. Уже 21 марта вход в офис президента забили фанерой. В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство. Со своей стороны организаторы акции заявили, что они не планировали бить стекла.