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понедельник, 27 мая 2019 07:46

Ахметов рассказал об общении с Коломойским

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Ахметов рассказал об общении с Коломойским
Ахметов заявил, что давно не общался с Коломойским и хочет вернуться в Донецк. Фото с открытых источников.

Владелец футбольного клуба "Шахтер" олигарх Ринат Ахметов заявил, что уже очень давно не общался с Игорем Коломойским.

Олигарх ежегодно дает интервью исключительно на футбольную тематику. На вопрос гендиректора телеканала "Футбол" Александра Денисова об общении с Коломойским, Ахметов ответил, что не разговаривал с ним давно.

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В то же время, олигарх категорически отверг идею строительства нового стадиона для "Шахтера" и заявил, что хочет вернуться в Донецк, где не был пять лет.

"Мы построили "Донбасс-Арену" и все живем мечтой, что "Шахтер" вернется туда и проведет яркие матчи. Очень сильно скучаю по футболу. Начались трагические события, и в Донецк я не могу вернуться уже шестой год. Пять лет я не был на стадионе. И хочу вместе с нашими болельщиками оказаться там, чтобы мы гордились командой, радовались и плакали вместе с ней", - отметил Ахметов.

Бывший президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера после избрания на пост главы государства в 2014 году. А самый богатый гражданин Украины Ринат Ахметов с 2014 года потерял 50% капитала. У него осталось $ 5,5 млрд.

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