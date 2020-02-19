Ахметов пытается приблизиться к Зеленскому

Ахметов хочет стать союзником Зеленского. Фото: EADaily

Олигарх Ринат Ахметов пытается стать ближе к президенту Владимиру Зеленскому на фоне его конфликта с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.

Об этом говорится в статье Financial Times под названием "Украинские олигархи борются за влияние на президента", передает "Интерфакс-Украина".

"(Ахметов - ред.) чувствует, что у него все еще большой бизнес в Украине - и стремится стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, пока влияние давнего соперника ослабляется", - отмечает автор материалам.

Как отмечается, одобрение советом директоров МВФ новой программы кредитования для Украины поставлено под угрозу из-за инициированного Коломойским судебного спора относительно ПриватБанка. Коломойский, который поддерживал Зеленского медиаресурсом во время выборов, также призывает власти Украины отказаться от сотрудничества с фондом.

Конфликты существуют и между Коломойским и Ахметовым, в частности в вопросах тарифов на электроэнергию, произведенную компаниями из холдинга СКМ, для ферросплавного бизнеса экс-владельца Приватбанка и взглядов на законность приватизации в предыдущие годы.

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В то же время автор статьи отмечает, что Ахметов незаменим, если Зеленский планирует решить одну из самых сложных проблем Украины - войну.

"Стоит только Украине вернуть контроль, способность Ахметова предложить тысячам людей безопасную работу - или лишить их ее - делает его ключом к мирному урегулированию", - говорится в материале.

Конфликт между президетом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским неизбежен. Об этом сказал публицист Виталий Портников.