Ахметов построил дворец за "грязные" деньги

Палац Ахметова имеет 12 тыс. кв. м. Фото: скриншот с видео

Олигарх Ринат Ахметов построил под Киевом дорогой особняк. Деньги на его строительство получил от схемы "Роттердам+".

Площадь здания в 35 км от столицы - около 12 тыс. квадратных метров. Это каскад зданий и огромного дворца, сообщает Мария Землянская, журналистка BIHUS info.

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О том, что на схеме зарабатывали компании Ахметова, свидетельствуют данные НАБУ и САП.

Новое поместье олигарха имеет 25 гектаров леса, на которых есть ландшафтный дизайн, искусственные водоемы. На территории - несколько зданий, гаражей, беседки, дорожки и мосты. Собственность журналисты сняли с помощью дрона. На видео видно, что строительство продолжается.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением 6-м лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", в частности экс-главе Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку.