Агент ЦРУ или подданный СБУ - пропагандисты не могут разобраться, на кого работает Стерненко

Стерненко записал новое видео. Фото: facebook.com/sternenko

Украинский общественный активист Сергей Стерненко записал новое видео. В нем разобрал высказывания бывшего нардепа от "Партии регионов" Олега Царева про ситуацию в Украине.

"После начала агрессии РФ Царев убежал в Россию. Затем его замечали то в Москве, то на временно оккупированных территориях. Обещал расследовать события 2 мая 2014 года в Одессе и защищать РФ с оружием в руках. А недавно дал интервью пропагандистскому каналу", - говорит Стернеко на своем YouTube-канале.

В эфире Царев заявил, что "с 2014-го эскадрон смерти СБУ убили многих "регионалов" и других чиновников, которые поддерживали РФ. И список убитых политиков настолько велик, что потерялся". Впоследствии речь зашла и о самом Стерненке. Сначала его назвали секретным подданным СБУ, впоследствии типичным агентом ЦРУ. Актиктивист подкрепил это выражение похожими цитатами других пропагандистов.

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Вспомнили в видео и бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Царев благодарил его за помощь в заключении активиста.

Россияне хотят разбомбить Ростов для оправдания нового вторжения в Украину. А также предлагают похищать и убивать украинских активистов. Об этом говорит Сергей Стерненко, разбирая видео Максима Калашникова, который делился размышлениями о планах России в отношении Украины и почему Кремль не смог захватить Одессу.