Аферисты обманули киевлян на 4 млн грн

Злоумышленники получали аванс, и меняли офис. Фото: Dengi

В Киеве правоохранители задержали пятерых аферистов, которые обманули людей на 4 млн грн.

Злоумышленники предлагали киевлянам работу за пределами Украины и, после получения аванса, меняли офис. По данным правоохранителей жертвами аферистов стали около 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Злоумышленники действовали на территории Днепровского и Соломенского районов столицы.

"Мы установили, что в арендованном офисе злоумышленники под видом посредников помогали украинцам в поисках работы за рубежом. Сразу после получения аванса за якобы предоставление указанных услуг, они меняли местоположение офиса. Во время проведения санкционированных обысков изъята документация, подтверждающая их преступную деятельность, а также более 18 тысяч долларов США, 9 тысяч евро и 130 тысяч гривен", - отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойского обвинили в подготовке убийства

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о мошенничестве. Злоумышленники задержаны, им объявлено о подозрении в совершении правонарушения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Аферистам грозит наказание в виде двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Британец Бен Спеллер снял в Амстердаме вместо дома, транспортный контейнер на обочине дороги. Заплатил за него £100 ($128).