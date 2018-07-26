Адвокаты Кернеса заявляют о давлении на полтавский райсуд и судью Антонова

На суд Полтавы и судью Антонова давят по делу Кернеса, об этом заявляют адвокаты. Фото: sq.com.ua

Адвокаты мэра Харькова Геннадия Кернеса Андрей Цыганков, Лидия Изовитова, Александр Гунченко и Наталья Плиса заявляют о фактах оказания давления на Киевский районный суд Полтавы и судью Андрея Антонова. А именно, 23 июля активисты вместе с группой вооруженных людей ворвались в здание суда с целью дискредитировать любое решение по делу Кернеса.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Харьковского городского совета, передают "Українські новини".

По словам адвоката Цыганкова, это была спланированная акция, чтобы сорвать судебный процесс, а в дальнейшем иметь основания отменить любое решение судьи. При этом, по его мнению, очевиден тот факт, что активистам не важно, какое именно судебное дело в отношении мэра Харькова рассматривается, главное, чтобы Кернес находился под постоянным уголовным преследованием.

"Если бы эти вооруженные люди ворвались в совещательную комнату, в чем, по нашему мнению, была их цель, и добились бы общения с судьей Антоновым, даже не нанося ему побоев, любое решение, оправдательное или обвинительное, которое он бы принял, в дальнейшем было бы дискредитировано. И это бы действие стало основанием, чтобы процесс начал слушаться заново на следующие 3 или 5 лет", - отметил Цыганков.

Кроме того, защита Кернеса отметила, что это уже не первая попытка оказания давления активистов на суд. В частности, угрозы получали как сами адвокаты, так и судья Антонов и члены его семьи.

"В понедельник судья Антонов сделал заявление в Высший совет правосудия, он должен это сделать если на него оказывается давление. Судья заявил, что на него лично, на его брата-судью и на его отца – экс-судью оказывается давление и угрозы именно со стороны активистов", - отметила адвокат Изовитова.

Также адвокат отметила, что все 19 прокуроров, фигурирующие в деле Кернеса, не являлись на последние заседания суда, чтобы поддержать свой обвинительный акт.

"И не являлись они не один день, а 7 или 8 подряд. Их 19 прокуроров в этом деле, однако в суд пришел только один документ, в котором сообщалось, что всего один из прокуроров на больничном", - добавила адвокат.

Сегодня сторона защиты озвучила имя заказчика беспорядков в суде, а также самого политического преследования мэра.

"По моему глубокому убеждению, заказчиком этого действия является народный депутат Антон Геращенко, а то что он заказчик данного дела суд установил не только по материалам дела, а и из показаний свидетелей, которые под присягой подтвердили эту ситуацию", - сообщил Цыганков.

Напомним, 10 июля судья Антонов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. По словам стороны защиты, процессуальное решение судья планировал огласить в течении месяца.