"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

12 августа 2010 года в Луганске была зафиксирована самая высокая температура в истории Украины + 42°C. Этот год назвали аномальной жарой в восточной Европе. Самая жара наблюдалась в центре, западе России и на востоке Украины. Температурные показатели на 5-10 °C превышали климатическую норму.

Жара сопровождалась длительной засухой. Это вызвало лесные пожары и повреждения урожая. В Москве, Киеве, Днепропетровске из-за лесных и торфяных пожаров возник смог. В России из-за пожаров погибло более 50 человек. В Москве в два раза вырос уровень смертности (до 700 человек при среднем показателе 360-380).

Gazeta.ua составила рейтинг аномальных погодных условий за последние 9 лет.

Автор: Ирина Кальченко Аномальная жара в Украине

5 августа 2017 года на железнодорожных станциях Днепр, Кривой Рог, Апостолово и Верховцево Приднепровской железной дороге было зафиксировано самую высокую температуру + 51 градус. Такая аномалия привела к гибели 3-х человек.

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2 августа 2017 года примерно в 19 часов в Луцке из-за аномальной жары умерла 60-летняя женщина. Она ехала троллейбусом № 15. Женщине внезапно стало плохо, она упала на пол, но в сознание ее вернуть уже не смогли. Трагедия произошла на остановке общественного транспорта на проспекте Соборности в Луцке.

Во Львове на улице 3 августа 2017 года умер 60-летний мужчина. По словам врачей, он имел проблемы с сердцем и их могла обострить жара.

В Одессе на территории Военно-медицинского клинического центра Южного региона скончался 55-летний начальник одной из клиник учреждения. В клиническом центре сообщили, что сердечную недостаточность могла спровоцировать аномальная жара.

Апрель 2019 года стал самым теплым в истории Украины с 1891. 29 апреля максимальная температура достигла +26,8°С.

Февраль 2019 года вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве. Средняя температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6 градусов, что выше климатической нормы на 4,8 градуса. Холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до 7,7 градусов мороза, а самое теплое - 28 числа, когда максимальная температура поднялась до 11,2 градусов тепла.