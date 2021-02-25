Залог за Яценко внесло общество, название которого не разглашается. Фото: facebook.com

Екс-первого заместителя председателя правления Приватбанка Владимира Яценко выпустили под залог.

Суд изменил меру пресечения, после чего за Яценко внесли средства в полном объеме, сообщает пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде".

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"За экс-заместителя руководителя крупного банка, которому накануне была избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога - внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 миллиона 210 тысяч гривен", - сказала Чемерис.

По ее словам, залог внесло общество, название которого суд не может обнародовать.

Яценко подозревают в присвоении имущества. 22 февраля в аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором экс-заместитель хотел бежать из страны в Австрию на самолете компании Коломойского "Роза Ветров". Суд оставил его под стражей до 22 апреля 2021 года. В начале 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабря 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, обладавший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.