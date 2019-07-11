Абрамовичус возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома

Абрамовичус стал председателем наблюдательного совета Укроборонпрома. Фото: kor.ill.in.ua

Председателем наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром стал эксминистр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамовичус.

Эту информацию подтвердили в пресс служба концерна.

В ведомстве отметили, что дополнительную информацию для общественности в ближайшее время обнародуют.

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Укроборонпром выиграл суд у российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Россиянам отказали во взыскании 2 млн руб. (831 тыс. грн - Gazeta.ua) с Красиловского агрегатного завода.