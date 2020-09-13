Я здесь живу: пользователей соцсетей возмутил предвыборный ролик Притулы

Пользователи соцсетей раскритиковали предвыборный ролик Сергея Притулы и разоблачили кандидата во лжи. Фото: unn.com.ua

Известный украинский шоумен Сергей Притула, который баллотируется в мэры Киева от партии "Голос", попал в скандал.

Так, на столичные выборы артист пошел со слоганом "Я здесь живу". Таким образом, Притула утверждает, что является жителем Киева. Однако еще несколько лет назад он обещал жителям Бучи, что станет их соседом. Об этом сообщает УНН.

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"В 2016 году шоумен участвовал в рекламной кампании ЖК "Миллениум Сити", которая занимается строительством жилья в Буче Киевской области. Тогда артист обещал с билбордов "Я буду здесь жить" (то есть будет жить в Буче). Компания-застройщик в 2016 году даже выпустила видеоролик с Притулой, который призвал покупать квартиры в Буче и говорил "я здесь живу", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей раскритиковали предвыборный ролик Сергея Притулы и разоблачили кандидата во лжи. Фото: unn.com.ua

Ранее сообщалось, что кандидат в мэры Киева от "Голоса", волонтер Сергей Притула опубликовал первый предвыборной видеоролик. Видео появилось в среду, 9 сентября.