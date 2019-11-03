"Я тебе голову отрежу" - Кива угрожал прохожему

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Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива ввязался в короткую перепалку с неизвестным прохожим и пригрозил отрезать ему голову.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Klymenko Time".

Запись была сделана 1 ноября, около 15:50, возле Верховной Рады. Неизвестный спросил садящегося в машину Кивы, почему тот ходит с охраной.

"От народа прячетесь, что ли?", - спросил человек.

"Ты что, дурак, блять? Я тебе сейчас голову отрежу, с * ка!", - отреагировал нардеп

Нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива снова неадекватно вел себя в сессионном зале.