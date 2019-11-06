"Я средний, как все" - исследовали, как живут малообеспеченные вблизи границы с аннексированым Крымом

Оксана Михеева рассказала об исследовании субкультур бедности. Фото: Валерий Шмаков

Одномоментная бедность большого количества людей постигла прифронтовые населенные пункты Украины вследствие оккупации Донбасса и пограничные после аннексии Крыма. И именно на Херсонщине сейчас менее сфокусировано внимание ученых. Но недавно исследование, проведенное здесь, показаол, какой уровень жизни имеют здешние жители.

Центр ближневосточных исследований совместно с Аналитическим центром Украинского католического университета представили результаты исследования "Культура (субкультуры) бедности в Украине", поддержанного международным фондом "Возрождение".

"После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе регион столкнулся с новыми проблемами. Принимал вынужденных переселенцев. Ранее сельскохозяйственные районы торговали со степным Крымом, а несколько лет назад это прекратилось. С началом войны, безвизом изменился и курортный бизнес приморских городов", - рассказывает исследовательница Оксана Михеева.

Исследовали не показатели зарплат, доходов и расходов, а оценку обеспеченности самими людьми.

"Часто малообеспеченные относят себя к среднему уровню достатка. Говорят:" Я средний, как все ". Но" все "чаще - это бедное окружение. Украинцы привыкли преувеличивать расходы. А доходы считают только по официальным регулярными поступлениями. Не вписывают теневых, субсидий, компенсаций за завтраки в школе ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гончарук объяснил, что будет с субсидиями

Среди малообеспеченных определяют людей, бедность которых является объективной - люди с инвалидностью, сироты. Для таких уместна государственная помощь в виде льгот, как сейчас есть. Для других групп определенных исследованием ученые рекомендуют менять подходы.

Полный текст интервью с Оксаной Михеевой читайте в свежем номере журнала "Країна"

В Украине не так много экстремальной бедности, которая распространена во многих странах третьего мира. Основной причиной бедности в государстве недостаточно развиты институты ", - рассказывает соучредитель образовательной онлайн платформы Prometheus Иван Примаченко.