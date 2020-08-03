"Я очень хочу видеть, как растет мой сын, быть ему опорой" - молодой отец умоляет спасти его жизнь

У Вячеслава Костина диагностировали острый лейкоз. Фото: Вячеслав Костин

У 22-летнего Вячеслава Костина из Винницы диагностировали острый лейкоз - рак крови. Ему нужна пересадка костного мозга и реабилитация в Турции. Родные просят помощи.

"В начале апреля у меня поднялась высокая температура. Держалась десять дней. Не могли ничем сбить. А потом на ногах у косточек появилась некая "сыпь". Я обратился к врачу. Сдал анализы. В крови обнаружили повышенные лейкоциты. В больнице взяли пункцию и направили на Киев. Результаты показали острый лейкоз. Мы были в шоке. Меня госпитализировали в гематологическое отделение. А я планировал через месяц быть на партнерских родах с женой. Катя все время плакала. 12 мая в нас родился сын Кирилл… Мне доктора говорят, что нужна пересадка костного мозга. С МОЗ пришел ответ, что выделят деньги только на операцию. На реабилитацию надо будет искать самим. Сколько она продлится, и будет стоить, неизвестно. Я очень хочу видеть, как растет мой сын, быть для него опорой и поддержкой. Поэтому обращаюсь к неравнодушным людям. Для меня важна каждая гривна", - рассказывает Gazeta.ua Вячеслав Костин.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7573 6780 3030 (жена Костина Екатерина Владимировна).