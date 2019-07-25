"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видеообращение

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 279
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 333
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3087
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5428
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 756
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3393
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1846
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1890
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6480
Фото
Все фото
3
9
5
21
5
Cоставили рейтинг самых прекрасних карпатских вершин
Cоставили рейтинг самых прекрасних карпатских вершин
Рожала с полицейским кортежем - показали документальные фото родов киевлянки
Рожала с полицейским кортежем - показали документальные фото родов киевлянки
Применят десантников и Силы специальных операций: начались масштабные учения
Применят десантников и Силы специальных операций: начались масштабные учения
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
&quot;Студенты его любили&quot; - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой
"Студенты его любили" - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой
Видео
Все видео
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
Бабушка-велосипедистка получила протокол за таран машины
Бабушка-велосипедистка получила протокол за таран машины
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3087
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 927
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2457
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1134
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 243
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
четверг, 25 июля 2019 22:45

"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видеообращение

3 Комментировать
&quot;Я хотел отомстить за 5 лет унижений&quot; - один из нападавших на Порошенко записал видеообращение
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев, который напал на автомобиль Порошенко, записал видеообращение. Фото: скриншот

Один из нападавших на автомобиль Петра Порошенко - ветеран полка "Азов" Никита Макеев записал видеообращение.

Бывший военный признался в содеянном и объяснил свои действия. Видеообращение Макеев выложил в Facebook.

"Мой позывной Одиссей. Я тот, кто сегодня "напал" на Порошенко. К сожалению, мне не удалось задать вопрос ему лично. Но, как видите, я ни от кого не прячусь, в отличие от трусливого Порошенко. Сегодняшний демарш моя личная позиция", - написал мужчина под роликом.

В видеообращении он рассказал, что купил 4 бронежилеты, 3 из которых прострелил на полигоне, а четвертый хочет передать Порошенко. На бронежилете мужчина написал: "Одень на сына".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко рассказал о деталях допроса в ГБР

"Я хотел отомстить ему за те 5 лет унижений, которые он с помощью своих подопичних в Администрации президента и ставленников в ДМС совершил в отношении иностранных добровольцев, обещая им гражданство, но вместо этого запустив по девяти кругах бюрократического ада", - заявил мужчина.

Как отмечает BBC News Украина, 18 июля Макеев получил украинское гражданство от президента Владимира Зеленского.

В Киеве 25 июля после выхода Петра Порошенко с допроса у здания Государственного бюро расследований произошел инцидент и драка. Четверо неизвестных напали на автомобиль пятого президента Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видеообращение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Украинцы разгромили 3 полка россиян

Убили брата лидера украинских националистов

Рада обрала гетьмана

Самое читаемое
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
16
 Просмотров: 47828
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 43327
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 35681
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
7
 Просмотров: 23312
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 18522
Общество
Климкин объяснил, почему невозможно заключить соглашение с Путиным
Климкин объяснил, почему невозможно заключить соглашение с Путиным Просмотров: 477
В СБУ объяснили, почему отпустили российских моряков
В СБУ объяснили, почему отпустили российских моряков Просмотров: 765
В Украине временно запретили популярный препарат для беременных
В Украине временно запретили популярный препарат для беременных Просмотров: 333
Правоохранители разоблачили группировку "черных риэлторов"
Правоохранители разоблачили группировку "черных риэлторов" Просмотров: 297
Если Донбасс получит особый статус, его будет ненавидеть вся страна
Если Донбасс получит особый статус, его будет ненавидеть вся страна
 1 Просмотров: 954
Больше всего комментируют
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
4
Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
Титушки напали на автомобиль Порошенко
3
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видеообращение
Голосов: 42192
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua