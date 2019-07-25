"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видеообращение

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев, который напал на автомобиль Порошенко, записал видеообращение. Фото: скриншот

Один из нападавших на автомобиль Петра Порошенко - ветеран полка "Азов" Никита Макеев записал видеообращение.

Бывший военный признался в содеянном и объяснил свои действия. Видеообращение Макеев выложил в Facebook.

"Мой позывной Одиссей. Я тот, кто сегодня "напал" на Порошенко. К сожалению, мне не удалось задать вопрос ему лично. Но, как видите, я ни от кого не прячусь, в отличие от трусливого Порошенко. Сегодняшний демарш моя личная позиция", - написал мужчина под роликом.

В видеообращении он рассказал, что купил 4 бронежилеты, 3 из которых прострелил на полигоне, а четвертый хочет передать Порошенко. На бронежилете мужчина написал: "Одень на сына".

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"Я хотел отомстить ему за те 5 лет унижений, которые он с помощью своих подопичних в Администрации президента и ставленников в ДМС совершил в отношении иностранных добровольцев, обещая им гражданство, но вместо этого запустив по девяти кругах бюрократического ада", - заявил мужчина.

Как отмечает BBC News Украина, 18 июля Макеев получил украинское гражданство от президента Владимира Зеленского.

В Киеве 25 июля после выхода Петра Порошенко с допроса у здания Государственного бюро расследований произошел инцидент и драка. Четверо неизвестных напали на автомобиль пятого президента Украины.