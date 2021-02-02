90% информации интернет-курсов можно найти бесплатно

Люди платят за курсы, потому что информация там сконденсированная в одном месте

Благодаря карантину жизнь перешла в интернет, появилось много онлайн-курсов и мастер-классов из чего угодно. Поэтому можно научиться чему угодно. Вопрос, качественные ли эти знания. Такое мнение в интервью Gazeta.ua высказал режиссер Александр Фразе-Фразенко.

"Это замена телевизору фактически. Раньше эксперты были в телевизоре, а перед тем в газетах. Эксперт тебе будет рассказывать, что делать. Потому в целом люди хотят, чтобы их вели куда-то. Качество этих экспертов сами понимаете какое. Чаще всего настоящие эксперты не будут рассказывать, что делать", - сказал он.

"Фактически все курсы - это сконденсированная в одном месте информация по какой-либо теме. Я смотрел одно видео, в котором чувак с другой стороны брал: "Вот нафига вам покупать мой курс, если 90 процентов информации, которая есть в нем, вы можете найти в интернете бесплатно".

Люди платят за курсы, потому что информация там сконденсированная в одном месте. Тебе уже не надо ничего искать. Когда уже стало настолько всего много в интернете, ты уже не знаешь, куда идти, тебя эти чуваки-коучи могут провести к определенной информации, которую они сложили и разжевали", - добавил он.

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"Есть словари, из которых можно учить язык, а есть разговорники на 500 фраз, которые тебе понадобятся, и больше не надо. Мы в школах часто вместо первоисточников читаем их краткое изложение в учебниках. Такими "разговорниками" и "хрестоматиями" часто являются знания, полученные из онлайн-курсов", - заключает режиссер.

Александр Фразе-Фразенко стал известным благодаря своим полнометражным документальным фильмам об украинских поэтов-модернистов, в частности: "Чубай" 2014-го, "Дом на семи ветрах" 2015-го, "Аквариум в море" 2016 года. Автор 10 поэтических книг. Переводчик и составитель первой украиноязычной книги стихов Джима Моррисона - "Избранные стихи", 2013 год. Как музыкант, работает в стилях свободной импровизации, инди-рока и рэпа, дискография насчитывает около 50 альбомов.