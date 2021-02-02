90% информации интернет-курсов можно найти бесплатно

 
Ексклюзивы
1/5
Решение суда о правописании доказывает поражение украинского общества после Революции достоинства
Решение суда о правописании доказывает поражение украинского общества после Революции достоинства
Просмотров: 72
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 153
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 1620
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 315
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 180
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 567
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 720
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 1260
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4563
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 972
Фото
Все фото
7
5
12
3
4
Сурок Тимка предсказал раннюю весну и посоветовал запастись выдержкой
Сурок Тимка предсказал раннюю весну и посоветовал запастись выдержкой
Как работают пункты по тестированию на Covid-19 на админгранице с Крымом - инфографика
Как работают пункты по тестированию на Covid-19 на админгранице с Крымом - инфографика
Тротуары засыпали кофейной гущей - как Львов спасается от гололеда
Тротуары засыпали кофейной гущей - как Львов спасается от гололеда
В ДТП погиб Кузьма Скрябин
В ДТП погиб Кузьма Скрябин
Ведущая тревела показала древние достопримечательности Турции
Ведущая тревела показала древние достопримечательности Турции
Видео
Все видео
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Интервью
1/5
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 153
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3195
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 603
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1449
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 522
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 45
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
вторник, 02 февраля 2021 17:25

90% информации интернет-курсов можно найти бесплатно

  Комментировать
  Люди платят за курсы, потому что информация там сконденсированная в одном месте
Люди платят за курсы, потому что информация там сконденсированная в одном месте

Благодаря карантину жизнь перешла в интернет, появилось много онлайн-курсов и мастер-классов из чего угодно. Поэтому можно научиться чему угодно. Вопрос, качественные ли эти знания. Такое мнение в интервью Gazeta.ua высказал режиссер Александр Фразе-Фразенко.

"Это замена телевизору фактически. Раньше эксперты были в телевизоре, а перед тем в газетах. Эксперт тебе будет рассказывать, что делать. Потому в целом люди хотят, чтобы их вели куда-то. Качество этих экспертов сами понимаете какое. Чаще всего настоящие эксперты не будут рассказывать, что делать", - сказал он.

"Фактически все курсы - это сконденсированная в одном месте информация по какой-либо теме. Я смотрел одно видео, в котором чувак с другой стороны брал: "Вот нафига вам покупать мой курс, если 90 процентов информации, которая есть в нем, вы можете найти в интернете бесплатно".

Люди платят за курсы, потому что информация там сконденсированная в одном месте. Тебе уже не надо ничего искать. Когда уже стало настолько всего много в интернете, ты уже не знаешь, куда идти, тебя эти чуваки-коучи могут провести к определенной информации, которую они сложили и разжевали", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украинцы привыкли все упрощать" - режиссер

"Есть словари, из которых можно учить язык, а есть разговорники на 500 фраз, которые тебе понадобятся, и больше не надо. Мы в школах часто вместо первоисточников читаем их краткое изложение в учебниках. Такими "разговорниками" и "хрестоматиями" часто являются знания, полученные из онлайн-курсов", - заключает режиссер.

Александр Фразе-Фразенко стал известным благодаря своим полнометражным документальным фильмам об украинских поэтов-модернистов, в частности: "Чубай" 2014-го, "Дом на семи ветрах" 2015-го, "Аквариум в море" 2016 года. Автор 10 поэтических книг. Переводчик и составитель первой украиноязычной книги стихов Джима Моррисона - "Избранные стихи", 2013 год. Как музыкант, работает в стилях свободной импровизации, инди-рока и рэпа, дискография насчитывает около 50 альбомов.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «90% информации интернет-курсов можно найти бесплатно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Убили шерифа и попались на лжи - заработал полиграф

Основателя нового жанра украинской литературы расстреляли

В ДТП погиб Кузьма Скрябин

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 47343
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 33120
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 13473
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 10800
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
 Просмотров: 8496
Общество
Только сумасшедший перевозчик будет вкладывать деньги в обновление автобусовэксперт
Только сумасшедший перевозчик будет вкладывать деньги в обновление автобусовэксперт
 Просмотров: 99
Когда в Украину придет потепление
Когда в Украину придет потепление Просмотров: 288
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
 Просмотров: 153
Сурок Тимка предсказал раннюю весну и посоветовал запастись выдержкой
Сурок Тимка предсказал раннюю весну и посоветовал запастись выдержкой
7
 Просмотров: 189
Как работают пункты по тестированию на Covid-19 на админгранице с Крымом - инфографика
Как работают пункты по тестированию на Covid-19 на админгранице с Крымом - инфографика
5
 Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
3
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
3
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
Голосов: 55053
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть