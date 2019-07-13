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суббота, 13 июля 2019 03:28

9 ошибок, которые убивают вашу продуктивность за первые 10 минут рабочего дня

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9 ошибок, которые убивают вашу продуктивность за первые 10 минут рабочего дня
Не стоит начинать рабочий день без плана действий. Фото: из открытых источников

Эксперты рассказали о 9 типичных ошбках, которых следует избегать для продуктивного рабочего дня.

Об этом пишет BusinessИnsider.

1. Опаздывать

Работодатели больше ценят работников, которые приходят вовремя или чуть раньше.

2. Игнорировать коллег

Если не здороваться с коллегами утром и не посвящать несколько минут, чтобы обменяться последними новостями, а просто молча садиться за стол - отношения в коллективе никогда не наладятся. Поэтому и работать будет труднее.

3. Делать перерыв на кофе

Лучшее время для первого перерыва на кофе наступает после 9:30.

Исследователи считают, что гормон стресса - кортизол - выделяется с 8 до 9 утра. Если подпитывать этот процесс кофеином - организм прекратит выделять достаточное количество гормона и станет зависимым от напитка.

4. Отвечать на каждое письмо в электронной почте

В первые 10 мин рабочего дня нужно просмотреть письма, которые поступили на почту, и расставить приоритеты. Это поможет сразу отреагировать на насущные вопросы и отложить менее актуальные проблемы.

5. Начинать работу без плана действий

В начале рабочего дня стоит проверить все запланированные встречи, сделать необходимые звонки. Распланировать свой день не только по задачам, которые надо выполнить, но и обратить внимание на время.

6. Начинать с легких задач

В начале дня у человека есть много энергии для воплощения сложных задач, поэтому те, что проще, можно отложить до конца рабочего времени.

7. Пытаться сделать все и сразу

Поскольку утром еще много энергии, работник может начинать хвататься за все и сразу. Это истощает - считают эксперты. Лучше расставить приоритеты и тщательно пошагово запланировать свой день.

8. Сосредотачиваться на негативе

Не стоит давать негативным событиям влиять на работу. Чтобы не мучили дурные мысли, психологи советуют буквально "отложить их" подальше, представляя, что опускаете в какой-то ящик.

9. Устраивать деловые встречи

Утренние встречи могут быть пустой тратой энергии и когнитивных возможностей. Их лучше устраивать через несколько часов после начала рабочего дня.

По сравнению с предыдущими годами ускорился поток кадров. Украинцы чаще меняют работу из-за задержки зарплаты, хамского отношения руководства, неграмотного управления персоналом, нестабильности компании. Бывают случаи, когда работники боятся что-то менять и не решаются уволиться с работы, которая или надоела, или не приносит результата. Когда же стоит менять место работы?

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