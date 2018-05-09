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среда, 09 мая 2018 10:04

9 мая во столицы: состоялось первое задержание на главных мероприятиях (обновляется)
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В центре Киева проходят мероприятия к 9 мая
Фото: Gazeta.ua
В центре Киева проходят мероприятия к 9 мая
В центре Киева проходят мероприятия к 9 мая
В центре Киева проходят мероприятия к 9 мая
В центре Киева проходят мероприятия к 9 мая

Утром 9 мая в столице проходят мероприятия ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Корреспондент Gazeta.ua находится на месте проведения акции "Бессмертная дивизия", организованной "Оппозиционным блоком". У одного из присутствующих обнаружили оружие.

Полиция перекрыла ул. Мазепы от метро Арсенальной в парк Славы. Пропускают всех через металлоискатели.

На Арсенальной площади собрались люди с портретами своих родственников погибших во Второй мировой войне. Акцию свою называют "Бессмертная дивизия".

По ул. Мазепы стоят солдаты с украинскими флагами.

У металлоискателей также собрались националисты из добровольческого движения ОУН. Их в середину не пускают.

Полиция задержала мужчину возле металлоискателей у метро Арсенальная. Он попытался прорваться внутрь.

Полицейские заявили, что у задержанного было оружие. Его повезли в Печерский райотдел милиции.

По непроверенным данным, задержанный - председатель общественной организации "Монолит" из города Бровары.

Силовики продолжают не пускать националистов из ОУН на ул. Мазепы. Здесь сформировалась колонна акции "Бессмертная дивизия" - люди пришли с фотографиями родственников, погибших во Второй мировой войне. Среди колонны есть ветераны. Также присутствовали депутаты от "Опоблоку" Нестор Шуфрич, Вадим Новинский, Юрий Бойко.

На место проведения "Бессмертной дивизии" пришли люди в костюмах орков и других отрицательных персонажей. Называют себя партия "Демократическая орда". Принесли изображения персонажей компьютерных игр и фильмов, в частности Терминатора. Все они погибли тот или иной героической смертью, указано на плакатах.

Автор: Gazeta.ua
  Активисты называются себя партия "Демократическая орда". Принесли на акцию "Бессмертной дивизии" изображение погибших вымышленных персонажей
Активисты называются себя партия "Демократическая орда". Принесли на акцию "Бессмертной дивизии" изображение погибших вымышленных персонажей
Автор: Gazeta.ua
  Активисты называются себя партия "Демократическая орда". Принесли на акцию "Бессмертной дивизии" изображение погибших вымышленных персонажей
Активисты называются себя партия "Демократическая орда". Принесли на акцию "Бессмертной дивизии" изображение погибших вымышленных персонажей

С самого утра у Вечного огня в парке Славы состоялись официальные мероприятия при участии власти.

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День Победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине. Его официально отмечают 9 мая с 2016 года. Заменил советский праздник "День Победы", которое отмечали в СССР, а затем в Украине до 2015 года включительно.

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