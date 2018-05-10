9 мая в Одессе: в полиции подвели итоги

Рассказали, как прошло 9 мая в Одессе. Фото: УНИАН

Мероприятия по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне в Одессе и области прошли без существенных нарушений общественного порядка.

"Всего в мероприятиях приняли участие около 50 тысяч граждан – 35 тысяч в Одессе и 15 тысяч в районах области. Для охраны общественного порядка было задействовано более тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины", - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, передает пресс-служба ведомства.

Всего в течение дня к административной ответственности полицейские привлекли пятерых граждан. Из них двоих – за мелкое хулиганство и троих – за пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

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Также начато три уголовных производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

С двумя мужчинами, приглашенными в отделы полиции, проведены профилактические беседы.

При этом в пресс-службе добавили, что правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме.

Во время торжественных мероприятий ко Дню Победы в Украине было задержано 50 граждан. Больше всего задержанных было в Киеве. Против некоторых нарушителей были составлены протоколы об административных нарушениях, а в столице даже открыто 2 уголовных производства, однако всех задержанных уже отпустили на свободу.