85% школ Львовщины перевели на дистанционное обучение

В желтой зоне закрыли школы. Фото: Reuters

Во Львовской области более 85% школ перевели на дистанционное обучение.

Это связано с желтой зоной карантина, говорится в приказе Департамента образования и науки ЛОГА.

"Соискатели образования Львовской области прекратили посещение учебных заведений, в которых не менее 80% вакцинированных работников образования. То есть более 85% учреждений общего среднего образования с 23 сентября 2021 организовали обучение в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

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Директор департамента приказала провести мониторинг качества предоставления образования с 27 сентября по 31 декабря.

Весной карантина в Украине может не быть, если большинство украинцев до нового года вакцинируются против коронавируса. В страну также уже доставили инновационные препараты, которые действуют непосредственно на вирус, заявил сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко во время международного форума "Креативная Украина 2021".