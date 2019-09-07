7 сентября: что празднуют и чего нельзя делать в этот день

7 сентября чтят память апостола Тита Фото: bpc.org.ua

7 сентября православная церковь чтит память апостола Тита.

Святой Тит был одним из 70 апостолов и учеником Святого Павла. Родился на острове Крит. Сначала был язычником. Неизвестно, когда обратился к христианской вере, однако позже сопровождал апостолов Варнаву и Павла на Иерусалимский сбор.

Впоследствии он с Павлом путешествовали по Греции. Тит исполнял поручения святого апостола и проповедовал христианство, обращая в веру не только обычных людей, но и церковных служителей.

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В народе праздник называют еще Тит Ноябрь или Гриборост. Часто приговаривали: "Святой Тит последний гриб растит". Считается, что уже завтра они будут не пригодными для солений, поэтому надо как можно быстрее собрать грибной урожай.

Появление грибов для наших предков символизировала предстоящую зиму. По примете, если урожай оказался большим, то следует ожидать затяжную зиму.

7 сентября считали благоприятным днем ​​для крупных покупок и дальних поездок. В этот день не рекомендовали заниматься строительством. Таким образом увеличивался риск травмирования, а само сооружение могла вскоре упасть.