7 ноября церковь чествует святых мучеников Маркияна и Мартирия

7 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия.

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Святые мученики Маркиян и Мартирий служили в Константинопольском соборе. Маркиян был чтецом, а Мартирий иподиаконом. Они несли также послушание нотарей, то есть секретарей Патриарха Павла Исповедника.

Еретики-арианы изгнали и тайно казнили праведного Патриарха Павла, а кафедра его была передана еретику Македонии. Еретики пытались вернуть святых Маркиана и Мартирия на свою сторону лести, предлагали золото, обещали архиерейские кафедры. Но все усилия ариан были тщетны.

Тогда нечестивцы угрожали опозорить их перед императором, запугивали пытками и смертью. Но святые твердо исповедовали Православие, завещанное отцами Церкви.

Маркиян и Мартирий были приговорены к смерти. Перед смертью мученики вознесли к Господу горячую молитву и с тихой радостью склонили голову под меч нечестивых. Святые тела их были благовестно погребены православными христианами. Позже, по указанию святого епископа Иоанна Златоуста, мощи святых мучеников были перенесены в специально построенную церковь. От многих недугов исцелялись здесь верующие за молитвами святых, во славу Единой Живоначальной Троицы.

Автор: inlviv.in.ua Мученики Маркиян и Мартирий

7 ноября в народе называли Дедовские плачи. Принято было поминать усопших родственников и друзей. На Дедовские плачи плакали все. Сегодня плакать можно было где угодно, кроме подушки. Считается, что перья, которыми набита подушка, помнят все. Если другой человек приляжет на эту подушку, все несчастья перейдут на него.