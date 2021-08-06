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пятница, 06 августа 2021 17:26

7 человек ежедневно - скольких украинцев убил алкоголь

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7 человек ежедневно - скольких украинцев убил алкоголь
Ежедневно от отравления умирают 7 украинцев. Фото: pixabay.com

В Украине в результате употребления алкогольных напитков за 2020 год умерло 2513 граждан.

Чаще всего умирают от передозировки спиртным и от употребления суррогатного алкоголя, сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот" со ссылкой на данные Госкомстата.

В первом квартале 2021 года от отравления алкоголем умерло 580 украинцев.

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Однако количество смертей от употребления спиртного уменьшилась в четыре раза, если сравнивать с данными 2005 года. Тогда через спиртные напитки умерло 10 216 человек.

"Если в середине 2000 алкоголем каждый день фатально травились в среднем по 28 граждан, то теперь - по 7. За 16 последних лет алкогольная интоксикация убила 81 447 человек", - пишут в сообщении.

От избытка алкоголя в организме человеческий мозг уменьшается. Даже два бокала вина в неделю негативно сказываются на здоровье. Также мозг может сокращаться и в результате малого количества физических нагрузок.

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