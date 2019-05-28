5-летней Юлии Ирзе срочно нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Игорем Ирзой Рак крови в 5-летней Юлии обнаружили в прошлом году. С тех пор девочка уже прошла 7 блоков химиотерапии. Осталось еще два, после которых ребенку сделают пересадку костного мозга.

Жительница Яворского района Львовской области 5-летняя Юлия Ирза находится в Израиле на лечении. Ребенок проходит курс химиотерапии, после которого планируют сделать трансплантацию костного мозга.

Болезнь проявилась в августе прошлого года. Девочка жаловалась на постоянный кашель, усталость и боль в ногах. Тогда сдали все необходимые анализы. Врачи поставили страшный диагноз — острый миелоидный лейкоз (рак крови).

В Украине провели 4 блока химиотерапии, но это не дало желаемого результата. Ребенка направили в Итальянскую клинику. Там тоже было пройдено два курса химиотерапии, однако результаты лечения только ухудшали состояние.

Сейчас девочка в Израильской больнице, на базе которой проводят лучшее экспериментальное лечение рака крови. После седьмого курса химиотерапии врачи предложили другой вид лечения — биологическая химия. Препарат заказали из США.

"27 мая Юлию начали капать новым лекарством. Ребенок должен пройти еще 2 курса химиотерапии. После этого будут делать пункцию, определять сколько бластов есть в крови. Если их количество будет минимальным — сразу будут делать трансплантацию костного мозга", — говорит Татьяна Андриецкая из города Новояворовск, участница благотворительного фонда, который помогает со сбором средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Артему Колеснику с ДЦП после операции нужна помощь на реабилитацию

Юлия Ирза из обычной семьи. Родители самостоятельно не могут собрать полной суммы на лечение дочери. Девочка осталась единственным ребенком в семье: в прошлом году ее 8-летний брат умер от генетической болезни. Жители Яворского района организуют благотворительные ярмарки и аукционы для поддержки Юлии Ирзы. В аптеках, пиццериях и магазинах установили ящики для сбора средств на лечение землячки.

"Мы разместили ящики в каждой школе Новояворовска. Выпускники, школьники, их родители — все приобщаются к собранию. Но сумма слишком велика. Нам нужно меньше чем за месяц собрать около 150 тысяч долларов. Донором для Юлии станет отец, он подходит".

Родители просят помочь спасти их дочь.

Номер карты ПриватБанка

5168 7573 7492 9679

Игорь Ирза, отец больной девочки