5 дел, которыми нельзя заниматься 11 июля - советы астролога

Неудачный розыгрыш 11 июля может перерасти в конфликт. Фото: stb.ua

В четверг 11 июля следите за тем, что говорите. Люди могут терять чувство меры. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день надо воздержаться от 5 дел: неудачных шуток, споров, розыгрышей, подачи документов в вуз и признания в любви, - говорит астролог. - Не путайте шутки с оскорбительными насмешками. Неудачный розыгрыш может перерасти в конфликт. Не давайте воли своему желанию поспорить. Истина таким образом не родится. Настроение будет испорчено. В случае необходимости идите к врачу. Поставленным в этот день диагнозам стоит доверять. Больше времени уделите водным процедурам".

Овен

Должники не смогут вовремя вернуть вам деньги. Рассчитывать на эту сумму бесполезно. Отложите поиски помещения для нового офиса. Оно будет стоить дорого.

Телец

Большой прибыли не ожидается. Однако не следует жалеть денег на помощь ближним. Отзовитесь по просьбе знакомых о материальной поддержке в беде.

Близнецы

Дополнительных взносов потребуют небольшие ремонтные работы в доме. Воспользуйтесь сэкономленными деньгами. Воздержитесь от переезда и аренды нового жилья.

Рак

Поступят новые перспективные финансовые предложения. Попробуйте реализовать свое желание разбогатеть. Отправлять резюме лучше вечером.

Лев

Не стоит спорить с руководством. От этого может пострадать ваш кошелек. Денег на карманные расходы будет мало.

Дева

Один из самых удачных дней недели. Вам будет везти на деньги. Может случиться даже ценная находка. Не жалейте средств на благотворительные дела.

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Весы

Решение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы можете только усугубить ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно потерять или сломать.

Скорпион

Вкладывайте деньги в недвижимость. Хорошее время для приобретения гаража. Сдавать свой автомобиль в ремонт не следует. Качество работы мастеров вас не удовлетворит.

Стрелец

Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Экономическая обстановка будет постоянно меняться. Выбирайте стратегию малых шагов.

Козерог

Идти к шефу с просьбой о повышении заработка не надо. Вы получите отказ. А круг профессиональных обязанностей может увеличиться.

Водолей

Состояние дел постепенно улучшаться. Партнеры захотят отдыха в уютном месте. Приготовьте им сюрприз в виде ужина при свечах. Пообщайтесь под приятную музыку.

Рыбы

Оформлять документы на регистрацию предпринимательской деятельности не следует. Это дело будет убыточным. Не изменяйте основного направления работы.

Астролог Елена Максимова назвала знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами.