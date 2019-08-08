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пятница, 09 августа 2019 05:25

5 черт характера, которые мешают женщинам разбогатеть

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5 черт характера, которые мешают женщинам разбогатеть
Разбагатеть можна всегда, главное поработать над собой

Для того чтобы быть богатым, необходимо верить в себя, не экономить на себе и иметь уверенность в себе.

Не стоит экономить на себе. Это подсознательно настраивает на бедность. Лучше купить красивой одежды, косметики и обуви, чтобы чувствовать обеспечения.

Стоит быть уверенным в себе, ведь это порождает успех. Поэтому настраивайтесь на заработную плату, которая нравится.

Зависть - плохое чувство. Не чувствуйте это к богатым и не жалейте себя. Главное, много работать, рассказывает u-f.ru.

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Не паникуйте, если подкрадывается увольнения. Необходимо относиться хладнокровно. Возможно это сокращение или увольнение может помочь новом этапе карьеры.

Отложите немного по заработной плате. Тогда будете чувствовать уверенность в будущем.

Нельзя утверждать, что богатство появляется через блат или исчезает из-за происхождения из бедной семьи. Все зависит только от конкретного лица.

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Дата
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