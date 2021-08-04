5 августа почитают легендарную святыню христиан - украинскую икону

 
Ексклюзивы
1/5
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 243
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 756
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1098
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 4662
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1746
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1161
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 891
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1458
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 783
Фото
Все фото
13
5
4
5
21
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Град уничтожил поле подсолнуха: показали последствия непогоды на Одещине
Град уничтожил поле подсолнуха: показали последствия непогоды на Одещине
Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Видео
Все видео
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 504
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 270
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
1 Просмотров: 1710
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1512
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2125
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 05:01

5 августа почитают легендарную святыню христиан - украинскую икону

  Комментировать

5 августа православная церковь восточного обряда чтит память чудотворной Почаевской иконы Божьей Матери. Этот чудотворный образ Богородицы - один из самых почитаемых у христиан многих стран.

В 1559 году греческий митрополит Неофит, который путешествовал по Руси, приехал на Волынь. Остановился в имении благочестивой дворянки Анны Гойской, к владениям которой принадлежал и Почаев. В благодарность за гостеприимство владыка благословил Анну иконой Пресвятой Богородицы.

Долго находилась святыня в часовне дворянской усадьбы. Служанки не раз видели икону в сиянии, о чем рассказывали своей госпоже. Богоматерь во сне являлась и самой Гойской. Однажды, став наяву свидетелем того, как от образа восходит странный свет, благочестивая женщина поверила, что икона имеет особую благодать, и велела зажечь перед святыней лампаду.

По молитвам у иконы стали происходить чудеса. Благодаря чудотворному образу исцелился слепой брат Гойской Филипп. Тогда Анна призвала монахов, отслужили молебен и крестный ход перенесли святыню на Почаевскую гору. Икону передали вечное хранение монахам, которые жили в пещере на горе. К тому времени на одном из склонов действовала деревянная церки Успения. Средства Гойской на Почаевской горе построили каменную церковь Успения Богородицы, а впоследствии при ней отстроили и монастырь. С этого времени икона стала называться Почаевской.

Летом 1675 во время Збаражской войны с турками, полки, состоящие из татар, подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон. Игумен монастыря Иосиф Добромирский призвал братию и мирян молитвенно обратиться к Пресвятой Богородице о заступничестве. Монахи и миряне усердно молились, припадая к чудотворному образу Божией Матери. Утром, когда татары планировали наступление на обитель, над Почаевской горой появился сияющий образ Божией Матери и защитил обитель.

В память о избавлении Успенской Почаевской лавры от осады в этот день установили празднование в честь чудотворной иконы Почаевской Божьей Матери.

Ныне чудотворная икона помещена в Успенском соборе Почаевской лавры в звездообразном киоте в третьем ярусе иконостаса. Ее на шелковых лентах опускают сверху высоты человеческого роста, чтобы многочисленные паломники имели возможность приложиться к святыне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 августа день ангела отмечают женщины, имеющие имя как у бабушки Христа

Также 5 августа христиане молитвенно почитают память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, пострадавших во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане в конце III века. На суде они мужественно исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам. После жестоких пыток святых мучеников с перебитыми голенями бросили в огонь. Укрепленные Господом и молитвами, они вышли из огня совсем невредимыми, и еще более прославляли Христа. Тогда, отчаявшись сломить волю святых исповедников, мучители обезглавили их.

Вспоминают этого дня и священномученика Аполлинария, епископа Равенского. В царствование римского императора Клавдия в 47 году в Рим из Антиохии пришел святой апостол Петр и рукоположил Аполлинария, который пришел вместе с ним, на епископа Равеннийского.

Придя в Равенну и объявив. кто он есть, Аполлинарий нашел дом, где его приняли. И начал молитвами творить чудеса исцеления. Это не понравилось языческим жрецам. Они добились, чтобы святителя арестовали и отвели на суд местного правителя. Из-за отказа отречься от Христа Аполлинария подвергли пыткам. Думая, что он умер, его тело выбросили на берег моря. Откуда местные жители забрали и выходили святителя.

Многиогонений пришлось пережить святителю Аполлинарию, но он выдерживал пытки, избиения и ссылки. И всюду нос слово Христа, обращая в святую веру многочисленных язычников и осуществляя чудеса исцеления. Святой Аполлинарий святительствовал в Равенне 28 лет, умер в 75 году.

5 августа также поминают в молитвах святого Аполлония Сардского, преподобную Анну Левкадийскую, священномученика Виталиана, румынского иеромонаха Иоанна (Якоба), преподобного Иова Ущельського.

Молитвенно почтили память воина Федора (Ушакова) - командующего Черноморским флотом Российской империи XVIII века, канонизированного в 2001 году; новомученика иерея Михаила (Троицкого), расстрелянного НКВД в 1938 году; новомученика иерея Андрея (Аргунова), скончавшегося в Байкало-Амурском трудовом лагере в 1938 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «5 августа почитают легендарную святыню христиан - украинскую икону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

За спасениями 33 шахтеров наблюдали миллионы людей в мире

Известный ловелас назвал мощный афродизиак

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 1 Просмотров: 31710
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 19414
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 7902
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 4815
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
6
 Просмотров: 4662
Общество
Страну охватят дожди и жара: где пройдут грозы
Страну охватят дожди и жара: где пройдут грозы Просмотров: 45
12 медаль в активе - Украина завоевала девятую "бронзу" на Олимпиаде
12 медаль в активе - Украина завоевала девятую "бронзу" на Олимпиаде Просмотров: 216
В Украине может начаться вспышка Covid-19. Назвали дату
В Украине может начаться вспышка Covid-19. Назвали дату Просмотров: 576
Гороскоп на 5 августа: в какой половине дня все пойдет как по маслу
Гороскоп на 5 августа: в какой половине дня все пойдет как по маслу
 Просмотров: 198
Куда 5 августа нельзя ходить одиноким парням
Куда 5 августа нельзя ходить одиноким парням Просмотров: 198
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
5
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
1
Лидера Белорусского дома в Украине нашли в петле
Голосов: 56884
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть