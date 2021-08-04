5 августа почитают чудотворную украинскую икону - легендарную святыню христиан

5 августа православная церковь восточного обряда чтит память чудотворной Почаевской иконы Божьей Матери. Этот чудотворный образ Богородицы - один из самых почитаемых у христиан многих стран.

В 1559 году греческий митрополит Неофит, который путешествовал по Руси, приехал на Волынь. Остановился в имении благочестивой дворянки Анны Гойской, к владениям которой принадлежал и Почаев. В благодарность за гостеприимство владыка благословил Анну иконой Пресвятой Богородицы.

Долго находилась святыня в часовне дворянской усадьбы. Служанки не раз видели икону в сиянии, о чем рассказывали своей госпоже. Богоматерь во сне являлась и самой Гойской. Однажды, став наяву свидетелем того, как от образа восходит странный свет, благочестивая женщина поверила, что икона имеет особую благодать, и велела зажечь перед святыней лампаду.

По молитвам у иконы стали происходить чудеса. Благодаря чудотворному образу исцелился слепой брат Гойской Филипп. Тогда Анна призвала монахов, отслужили молебен и крестный ход перенесли святыню на Почаевскую гору. Икону передали вечное хранение монахам, которые жили в пещере на горе. К тому времени на одном из склонов действовала деревянная церки Успения. Средства Гойской на Почаевской горе построили каменную церковь Успения Богородицы, а впоследствии при ней отстроили и монастырь. С этого времени икона стала называться Почаевской.

Летом 1675 во время Збаражской войны с турками, полки, состоящие из татар, подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон. Игумен монастыря Иосиф Добромирский призвал братию и мирян молитвенно обратиться к Пресвятой Богородице о заступничестве. Монахи и миряне усердно молились, припадая к чудотворному образу Божией Матери. Утром, когда татары планировали наступление на обитель, над Почаевской горой появился сияющий образ Божией Матери и защитил обитель.

В память о избавлении Успенской Почаевской лавры от осады в этот день установили празднование в честь чудотворной иконы Почаевской Божьей Матери.

Ныне чудотворная икона помещена в Успенском соборе Почаевской лавры в звездообразном киоте в третьем ярусе иконостаса. Ее на шелковых лентах опускают сверху высоты человеческого роста, чтобы многочисленные паломники имели возможность приложиться к святыне.

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Также 5 августа христиане молитвенно почитают память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, пострадавших во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане в конце III века. На суде они мужественно исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам. После жестоких пыток святых мучеников с перебитыми голенями бросили в огонь. Укрепленные Господом и молитвами, они вышли из огня совсем невредимыми, и еще более прославляли Христа. Тогда, отчаявшись сломить волю святых исповедников, мучители обезглавили их.

Вспоминают этого дня и священномученика Аполлинария, епископа Равенского. В царствование римского императора Клавдия в 47 году в Рим из Антиохии пришел святой апостол Петр и рукоположил Аполлинария, который пришел вместе с ним, на епископа Равеннийского.

Придя в Равенну и объявив. кто он есть, Аполлинарий нашел дом, где его приняли. И начал молитвами творить чудеса исцеления. Это не понравилось языческим жрецам. Они добились, чтобы святителя арестовали и отвели на суд местного правителя. Из-за отказа отречься от Христа Аполлинария подвергли пыткам. Думая, что он умер, его тело выбросили на берег моря. Откуда местные жители забрали и выходили святителя.

Многиогонений пришлось пережить святителю Аполлинарию, но он выдерживал пытки, избиения и ссылки. И всюду нос слово Христа, обращая в святую веру многочисленных язычников и осуществляя чудеса исцеления. Святой Аполлинарий святительствовал в Равенне 28 лет, умер в 75 году.

5 августа также поминают в молитвах святого Аполлония Сардского, преподобную Анну Левкадийскую, священномученика Виталиана, румынского иеромонаха Иоанна (Якоба), преподобного Иова Ущельського. Молитвенно почтили память воина Федора (Ушакова) - командующего Черноморским флотом Российской империи XVIII века, канонизированного в 2001 году; новомученика иерея Михаила (Троицкого), расстрелянного НКВД в 1938 году; новомученика иерея Андрея (Аргунова), скончавшегося в Байкало-Амурском трудовом лагере в 1938 году.