4G для всей Украины: в правительстве объяснили процедуру

polityka.today Покрытие 4G: Подписали меморандум с мобильными операторами, которые предоставят качественный интернет каждому

Правительство и мобильные операторы Украины договорились о высокоскоростном мобильном интернете, который станет доступен в 90% населенных пунктов страны.

"Подписан меморандум между Кабмином и операторами, и именно с этого шага начнется тотальная цифровизация страны", - рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В марте следующего года состоится переоформления лицензий на использование диапазона частот 900 МГц, в котором работают "Киевстар", "Водафон", Lifecell и "Интертелеком".

"Диапазон 900 МГц предусматривает значительно большую дальность сигнала, чем в высоких диапазонах (сейчас операторы строят сети 4G в диапазоне 1800 МГц). Итак, требуется меньшее количество базовых станций и, соответственно, меньшие затраты на построение сети", - пояснили в Минцифры.

"Чтобы это стало возможным, операторы подписали совместный План мероприятий по реорганизации диапазона 900 МГц, который поддержал регулятор. В частности, от доли диапазона, принадлежит ему согласно действующей лицензии, откажется "Киевстар". Этому оператору пока отдано около 60% доступных частот в этом диапазоне. Также своими частотами в диапазоне 900 МГц уступит оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц ", добавили в министерстве.

При этом все операторы получат новые лицензии, предусматривающих технологическую нейтральность. Это означает, что они при построении сетей могут самостоятельно выбирать технологии.

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Государство же будет способствовать учету уплаченных операторами средств по действующие лицензии, дальнейшей работе над высвобождением диапазона 900 МГц, высвобождению "цифровых дивидендов" (частот в диапазоне 700-800 МГц), борьбе радиопомех между сетями разных операторов и облегчению доступа операторов к инфраструктурным объектам.

Международные трассы должны обеспечить 4G до осени 2022-го. Это касается не только международных дорог, но и национальных. Новое правительство недавно сформировало такую задачу: за 2 года нужно увеличить покрытие 3G / 4G с 74% до 90% населения. То есть все населенные пункты 2000+.