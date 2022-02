3-метровая гора с одежды, отсутствие масок и шампанское по 125 гривен за бокал – как в Киеве открывали юбилейный Ukrainian Fashion Week

Фото: Тарас Подолян

3 февраля в Художественном Арсенале стартовал 25 Ukrainian Fashion Week. В первый день свои коллекции показали дизайнеры Елена Ворожбит, Татьяна Земская, Ядвига Нетикша, Юлия Кросс и Виктор Анисимов. Из-за карантинных ограничений приобрести билеты на мероприятие нельзя.

Показы проходят онлайн. Среди посетителей – гости дизайнеров, клиенты брендов и инфлюэнсеры (люди, продвигающие бренды в социальных сетях и мнение которых имеет значение для аудитории. – Gazeta.ua).

"В 1997 году в Киеве открылся первый McDonald's, – говорит эксмодель Алена. - Леонид Каденюк улетел в космос на американском шаттле, Сергей Бубка в шестой раз стал чемпионом мира в прыжках с шестом и впервые состоялась Неделя моды в Украине".

Женщина пробирается на 3-метровую гору с одежды с надписями "What next? Too much". Перфоменс посвятили сознательному шопингу.

"Подруга из Барселоны научила не покупать лишнего, – говорит Алена. – Четыре процента мусора на планете – это одежда. Европейцы давно пропагандируют сознательный шоппинг. Когда покупаешь, только то, что нужно, а не 9-ю пар джинсов и 46-ю футболку. Половину своего гардероба подбираю на секонде и в винтажных магазинах".

Зрители ходят без масок. Повсюду расставлены антисептики. На фуд-корте бармены наливают шампанское. Стоимость бокала 125 грн. Продают также устрицы, салаты с креветками и утиной грудинкой, брауни с вишней.

Ukrainian Fashion Week продлится до 6 февраля. Больше читайте в следующем номере журнала "Країна".

