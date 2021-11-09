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380 тонн кислорода за неделю. Как "Запорожсталь" помогает спасать жизни Covid пациентов

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380 тонн кислорода за неделю. Как &quot;Запорожсталь&quot; помогает спасать жизни Covid пациентов
С начала ноября предприятия Метинвеста отгрузили в медучреждения Украины уже 676 тонн медицинского кислорода. Фото: Укрінформ

Запорожье переживает новую волну коронавируса, которая, по словам медиков, гораздо сложнее предыдущих.

По состоянию на 8 ноября, в Запорожской области зафиксировали 713 новых случаев коронавируса. 34 944 человека еще продолжают борьбу с недугом.

Пациенты с COVID-19 в тяжелом состоянии поступают в больницы города. Среди стационарных больных преобладают люди старше 60 лет, однако есть и 30-летние. Практически все они — кислородозависимые и невакцинированные. Спасение их жизней невозможно без кислородной поддержки. Чтобы медучреждения не столкнулись с нехваткой кислорода, им на помощь пришел социально ответственный бизнес — предприятия Группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского.

С апреля комбинат "Запорожсталь" Группы Метинвест передал больницам 2 тыс. 300 тонн жидкого кислорода. Пиковым периодом отгрузки кислорода стал октябрь. За месяц больницы получили от предприятия 1 тыс. 200 тонн кислорода. С начала ноября Запорожсталь уже отгрузил 380 тонн медицинского кислорода.

В частности, в ноябре кислород Запорожстали получили городские больницы Запорожья №1, 2, 6, 7, 9, Запорожская областная инфекционная больница и роддом №4. Поставляли кислород и в медучреждения области — Бердянское ТМО и городскую больницу Токмака.

"За первую неделю ноября Запорожсталь отгрузил в адрес украинских больниц 380 тонн медицинского кислорода. В медучреждениях Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Донецкой и Херсонской областей медики отчаянно борются за жизни людей с помощью лекарственного средства, который производит и бесплатно передает им Запорожсталь. Сейчас сложно спрогнозировать, когда мы вернемся к обычной жизни, но одно металлурги Запорожстали и Метинвеста могут гарантировать: мы будем неустанно помогать врачам спасать украинцев", — отметил директор по инжинирингу Запорожстали Николай Петряков.

С начала ноября предприятия Метинвеста отгрузили в медучреждения Украины уже 676 тонн медицинского кислорода, и отгрузки спасительного медицинского лекарственного средства продолжаются. Напомним, что в апреле кислород, который производит "Запорожсталь", сертифицировало Министерство здравоохранения Украины. С тех пор его начали поставлять в больницы Запорожья, Запорожской области и других регионов Украины.

Активно используют кислород комбината больницы других областей Украины. В частности, в ноябре его получили городские больницы Боярки, Синельниково, Василькова, городская больница им. Панкеевых в Каховке, Киевская городская клиническая больница №7, больница №4 в Никополе и Броварская многопрофильная клиническая больница. Начали отгружать кислород и в Сумскую область — 11 по счету область Украины, где больных лечат медкислородом производства предприятий Метинвеста.

Напомним, что в 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом Шахтер и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова с этой целью было выделено около 500 млн гривен в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это самый большой вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Более 500 медучреждений по всей стране получили около тысячи единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ.

С начала пандемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине более 100 млн гривен. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и средств индивидуальной защиты для медиков. Все это распределялось в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн гривен было выделено на материальную поддержку 31 семье медиков, умерших в результате COVID-19.

Метинвест
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Дата
09
ноября

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