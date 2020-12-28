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понедельник, 28 декабря 2020 13:44

30 лет на гендерный паритет. Как ускорить процесс, обсудили на STEM is FEM

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30 лет на гендерный паритет. Как ускорить процесс, обсудили на STEM is FEM

Одной из самых важных эпох для Великобритании стало время правления двух женщин – королевы Елизаветы и премьер-министра Маргарет Тэтчер. Ангела Меркель – одна из самых успешных государственных лидеров на планете. Женщины в политике и на руководящих должностях уже давно доказали свою эффективность, но мир не спешит пользоваться этим опытом. Исключением не является и Украина, в которой до сих пор царит много стереотипов о "неженских" профессиях.

Актуальное положение дел в контексте гендерного вопроса успешные женщины и украинские школьницы обсудили во время модуля от образовательного проекта STEM is FEM.

"Главной темой мероприятия стали современные технологии в агропромышленности и гендерный дисбаланс в этой сфере. Также участницы прошли мастер-класс по управлению сельхоз предприятием. Однако значительную часть модуля посвятили мотивационным выступлениям женщин из разных сфер деятельности. Это важно, потому что чаще всего девушкам не хватает не знаний, или желания, а уверенности в своих силах. В этом смысле женщины, достигшие значительных успехов в различных направлениях, выступают в качестве живого примера возможностей и перспектив, которые имеют девушки в любой сфере", – уверен инициатор проекта STEM is FEM, инвестор компании Reface Сергей Токарев.

Руководитель Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Ольга Магалецкая отметила, что Украина приближается к гендерному равенству, но очень медленно.

"Независимой Украине в следующем году исполнится 30 лет. За это время из 6 президентов у нас не было ни одной женщины. Из 18 премьеров – только одна. В первом созыве Верховной Рады было только 12 депутатов-женщин. Сейчас их 87 из 450. Ситуация меняется, но с такой динамикой нам понадобится еще 30 лет, чтобы достичь паритета. В бизнесе такая же ситуация. К сожалению, в нашем обществе до сих пор существуют гендерные стереотипы относительно многих профессий. Надеюсь, ваше поколение сможет их преодолеть и акселерировать достижение гендерного равенства", – отметила спикерка.

Руководитель проектов Организации экономического сотрудничества и развития в Украине Габриэла Миранда добавила, что такое неравенство царит во всем мире, а иногда даже в катастрофических масштабах. На своей родине, в Мексике, она с детства боролась с гендерно-несправедливым менталитетом, в котором считается, что женщины могут лишь выполнять домашнюю работу.

"Я увлекалась шахматами, которые до сих пор считаются очень "мужским" занятием. Во время моего первого участия в национальном чемпионате, первыми соперниками оказались, что неудивительно, три мужчины. Когда я садилась за стол, они делали очень удивленный вид, а потом говорили "Я не знал, что женщины могут играть", "Это мой первый раз, когда я играю против женщины" и так далее. Мне было обидно слышать эти слова. Но я выиграла все три матча и я думаю, весомым вкладом в победу была именно мотивация показать им, что женщины могут больше", – рассказала Габриэла Миранда.

Отметим, STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, который призван бороться с гендерными стереотипами и популяризировать технические специальности среди украинских девушек. В рамках инициативы проводится ряд учебных и мотивационных мероприятий. Следить за анонсами можно на официальном сайте проекта или странице в Facebook.

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