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пятница, 29 октября 2021 03:03

29 октября день ангела празднуют мужские имена
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День ангела 29 октября отмечают: Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Алексей.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен.

Имя Георгий - это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации.

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения есть трудолюбие.

Имя Иван означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность.

Имя Леонтий в переводе с древнегреческого означает "львиный".

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 28 октября: для кого этот день является особенным

Поздравления для именинников

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!

Фото: keep-inspired.com

29 октября православная церковь чествует мученика Лонгина Сотника. Он стоял на страже у Креста Господня и был свидетелем его страданий, смерти и Воскресения.

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