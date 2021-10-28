29 октября день ангела празднуют мужские имена

День ангела 29 октября отмечают: Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Алексей.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен.

Имя Георгий - это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации.

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения есть трудолюбие.

Имя Иван означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность.

Имя Леонтий в переводе с древнегреческого означает "львиный".

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди.

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Поздравления для именинников

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

Фото: keep-inspired.com

29 октября православная церковь чествует мученика Лонгина Сотника. Он стоял на страже у Креста Господня и был свидетелем его страданий, смерти и Воскресения.