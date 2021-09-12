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воскресенье, 12 сентября 2021 09:00

22 человека умерли. В Киеве більше всего больных - Covid-19 наседает на Украину

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За сутки 11 сентября в Украине обнаружили 2196 случаев инфицирования коронавирусом. Из них - 236 детей, медработников - 35. Госпитализированы - 1257 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Автор: Міністерство охорони здоров'я
  Коронавирус продолжает атаковать Украину
Коронавирус продолжает атаковать Украину

Всего с начала эпидемии в стране заразились 2316619 граждан. Выздоровели – 2 221 110, из них 499 за последние сутки. Умерло - 54 342 человек, 11 сентября - 22.

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В Нью-Йорке разработали уникальный тест, который способен предвидеть тяжелые последствия коронавируса. Позволит заранее выявлять людей с повышенным риском осложнений. Ученые надеются, что полученные данные позволят более эффективно находить и помогать этим лицам, вовремя предоставлять им лечение.

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Дата
12
сентября

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