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пятница, 16 апреля 2021 16:23

20-летняя дочь Ефремова стала сыном

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20-летняя дочь Ефремова стала сыном
Дочь Ефремова сменила пол. Фото: sergey.aem

Дочь российского актера и режиссера Михаила Ефремова Анна-Мария объявила, что теперь она парень, которого зовут Сергей. Девушка добавила, что операции по изменению пола делать не собирается, однако планирует начать гормональную терапию.

Анна-Мария написала так называемый "пост-знакомство" в Instagram.

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"Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним - Аем Тиллмари. Я небинарный трансмаскулинный человек. Небинарный - тот, который типа и не мужик, и не женщина. Нет, я не планирую операции. Но планирую гормональную терапию. Я не хочу "остаться девочкой", - написала она.

Ексфутболист и звезда американской версии шоу "Холостяк" 29-летний Колтон Андервуд признался, что он гей. Он долгое время не мог признаться в своих предпочтениях и ненавидел себя за это. 2020 стал для него переломный, и он не мог больше бежать от самого себя.

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