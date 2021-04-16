20-летняя дочь Ефремова стала сыном

Дочь Ефремова сменила пол. Фото: sergey.aem

Дочь российского актера и режиссера Михаила Ефремова Анна-Мария объявила, что теперь она парень, которого зовут Сергей. Девушка добавила, что операции по изменению пола делать не собирается, однако планирует начать гормональную терапию.

Анна-Мария написала так называемый "пост-знакомство" в Instagram.

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"Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним - Аем Тиллмари. Я небинарный трансмаскулинный человек. Небинарный - тот, который типа и не мужик, и не женщина. Нет, я не планирую операции. Но планирую гормональную терапию. Я не хочу "остаться девочкой", - написала она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений серёжа ефремов || аэм тиллмари (@sergey.aem)

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