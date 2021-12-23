2022 год станет решающим для Украины. Местом создания истории будут улицы Киева

"С чего год начался, тем и закончился. Байден и Путин в четыре руки нагибают Зеленского имплементировать Минские договоренности. А для этого придется вносить изменения в Конституцию. В кресле спикера парламента уже нет своенравного Разумкова. Так что с Радой у президента проблем не будет, - говорит журналу "Країна" политолог Валентин Бушанский.

"С кем у Зеленского возникнут проблемы, это народ Украины. Потому что решение об "особом статусе" Донбасса, а, возможно, и принадлежности Крыма придется выносить на референдум. Но и здесь у президента есть заготовленный ход - электронное голосование. Никаких сомнений: в нем примут участие хакеры РФ. Прелесть электронного волеизъявления в том, что пересчет голосов невозможен. В прошлом году это эмпирическим путем доказали Джо Байден и Демократическая партия США.

2022 станет решающим в истории независимой Украины. Местом создания истории - снова улицы Киева".





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