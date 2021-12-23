2022 год станет решающим для Украины. Местом создания истории будут улицы Киева

 
Ексклюзивы
1/5
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 279
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Просмотров: 1476
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2232
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4212
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1098
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1467
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2277
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Фото
Все фото
27
28
4
4
12
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Как выглядят главные елки в разных городах Украины
Как выглядят главные елки в разных городах Украины
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Видео
Все видео
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1593
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1053
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2862
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 855
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 13:43

2022 год станет решающим для Украины. Местом создания истории будут улицы Киева

  Комментировать

"С чего год начался, тем и закончился. Байден и Путин в четыре руки нагибают Зеленского имплементировать Минские договоренности. А для этого придется вносить изменения в Конституцию. В кресле спикера парламента уже нет своенравного Разумкова. Так что с Радой у президента проблем не будет, - говорит журналу "Країна" политолог Валентин Бушанский.

"С кем у Зеленского возникнут проблемы, это народ Украины. Потому что решение об "особом статусе" Донбасса, а, возможно, и принадлежности Крыма придется выносить на референдум. Но и здесь у президента есть заготовленный ход - электронное голосование. Никаких сомнений: в нем примут участие хакеры РФ. Прелесть электронного волеизъявления в том, что пересчет голосов невозможен. В прошлом году это эмпирическим путем доказали Джо Байден и Демократическая партия США.

2022 станет решающим в истории независимой Украины. Местом создания истории - снова улицы Киева".


 

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

"Украинский авангард выбился на мировой рынок подделок и стоит приличных денег"

Евгений ДЕМЕНЮК, коллекционер

"Нарушение президентом Конституции и война с олигархами - мины замедленного действия. Они взорвутся в следующем году"

Алексей ПАНЫЧ, философ

"Уверенность в завтрашнем дне – базовая вещь"

Вадим МЕЛЬНИК, предприниматель

"Сравнивать нужно с прошлым. Тогда видно продвижение"

Виктор МОРОЗОВ, музыкант, переводчик

"Брала две пачки спагетти и скотчем привязывала к ногам. В руки – бутылки с водой"

Наталья ФИЗЕР-РЫЖАК, консультант по питанию

"На Сочельник стулья соединяют цепью, чтобы семья держалась вместе"

Ярина ЗАКАЛЬСКАЯ, фольклористка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власть поставила национальную энергетическую безопасность под угрозу. Свежий журнал "Країна"

Подробности читайте в "Країні" от 23 декабря 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «2022 год станет решающим для Украины. Местом создания истории будут улицы Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших

Самое читаемое
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 16569
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 12816
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 11745
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 10485
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 8703
Общество
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет Просмотров: 99
Власть пытаются отдать Чернигов одиозному Микитасю, - Голобуцкий о массовых обысках в городе
Власть пытаются отдать Чернигов одиозному Микитасю, - Голобуцкий о массовых обысках в городе Просмотров: 234
В НАТО пересмотрели оценку возможности нападения России на Украину
В НАТО пересмотрели оценку возможности нападения России на Украину Просмотров: 531
Спасатели предупредили о схождении лавин в Карпатах
Спасатели предупредили о схождении лавин в Карпатах Просмотров: 27
Главе ЧВК "Вагнера" объявили подозрение
Главе ЧВК "Вагнера" объявили подозрение Просмотров: 270
Больше всего комментируют
28
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
2
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
Голосов: 57944
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть