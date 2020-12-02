2021-й будет годом стремительного восстановления украинской экономики. Свежий номер журнала "Країна"

"Во время всех предыдущих кризисов срывался курс доллара. Вкладчики забирали деньги из банков. Всемирный экономический кризис у нас всегда дополнял валютный и банковский внутри страны. На этот раз депозиты почти не упали. Логистическая инфраструктура Украины сделала квантовый рывок вперед в схемах доставок. В нормальных условиях это продолжалось бы лет 10", - говорит в интервью "Країні" экономист Михаил КУХАР.

- МВФ не дал нам транша из-за четких причин - конституционный кризис и отсутствие реформы Высшего совета правосудия. Но Украина может взять под 5-5,5 процента любую сумму на рынке еврооблигаций когда-либо.

Открывается рынок земли. Наши латифундисты уже вложили 2,5 миллиарда долларов, чтобы выкупить свои земельные банки, которые у них сейчас в аренде. Курс гривны в этих условиях будет стабильным. В этом году даже при рецессии резерв Нацбанка увеличился, хотя мы выплатили по внешним долгам 12 миллиардов долларов. Цены на наши экспортные товары не слишком упали, а вот импорт, в частности нефть и газ, существенно подешевели. Экономия только на энергетическом импорте достигнет 5,7 миллиарда долларов - это как еще один кредит МВФ.

Несмотря на пандемию, 2021-й будет годом стремительного восстановления украинской экономики, по прогнозу Ukraine Economiс Outlook. В мировой экономике ближайшие 8 лет дела будут идти хорошо. Но в Украине - намного лучше.





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