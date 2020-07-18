2020-й год расстраивает далее - загорелся Собор Петра и Павла

Во Франции горит собор Фото: Le Parisien

Сегодня утром во французском городе Нант загорелся Кафедральный собор святого Петра и Павла. Пожарные получили сообщение о возгорании здания в 8:44 по киевскому времени.

Огонь удалось локализировать. Там работает 100 специалистов по тушению пожаров и 6 пожарных автомобилей. Туристам и жителям города запретили приближаться к месту чрезвычайного происшествия.

Причину возгорания пока не установили. Однако прокуратура сообщила о возможном криминального следа в организации пожара. На место прибудут премьер-министр Франции и глава МВД, сообщила французская радиостанция BFMTV.

Готический собор является одной из важных культурно-исторических памятников Франции. На его сооружение ушло 457 лет - с 1434 до 1891 года. По высоте он на 6 метров ниже собора Нотр-Дам. Последний раз пожар в храме был 1972 года.

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Год назад в апреле произошел крупный пожар французского собора Нотр-Дам.