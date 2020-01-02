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четверг, 02 января 2020 13:37

2019 год признали одним из самых безопасных для авиации

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2019 год признали одним из самых безопасных для авиации
В 2019 году произошло 86 аварий крупных коммерческих самолетов. Фото: articles.tribun.com.ua

Консалтинговая компания в авиационной отрасли To70 исследовала, что в 2019 году в катастрофах пассажирских самолетов погибли на половину меньше людей, чем годом ранее.

В 2019 году погибли 257 человек, а 2018-м - 534, пишет ВВС-Україна.

Самой большой авиакатастрофой стало падение самолета Boeing 737 Max в Эфиопии в марте, тогда погибли 157 человек. В целом, количество жертв становится меньше, а авиаперелетов больше.

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В 2019 году произошло 86 аварий крупных коммерческих самолетов. Среди них 8 смертельных инцидентов, в результате которых погибло 257 людей.В 2018 году было 160 аварий, из них 13 инцидентов со смертями. Жертвами тогда стали 534 человека.

Прошлый год был одним из самых безопасных лет коммерческой авиации. Наиболее безопасним в истории мировой авиации был 2017 год. Не произошло ни одной смертельной аварии пассажирских самолетов. Произошли лишь две смертельные авиакатастрофы с турбовинтовыми двигателями, которые привели к 13 смертей.

Исследование To70 включают погибших пассажиров, членов экипажа самолетов и всех, кто погиб на земле в случае авиакатастрофы. Во внимание принимают типы самолетов, которыми пользуются большинство авиапассажиров во всем мире. Исследование не включало малые самолеты на пригородных маршрутах и ​​некоторые малые турбовинтовые самолеты.

Также не принимали во внимание аварии, связанные с военными полетами, учебными рейсами, частными рейсами, грузовыми самолетами и вертолетами.

О безопасности авиапассажиров начали говорить в 2019 году после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max. В октябре 2018 года катастрофа Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air привела к гибели всех 189 человек на борту.

Через пять месяцев разбился самолет эфиопской авиакомпании, погибло 157 человек, после чего всем самолетам Boeing 737 Max запретили перелеты.

По количеству поставленных самолетов в 2019 году европейский производитель Airbus опередил Boeing.Компания согласно собственного прогноза, которий не проверяли аудиторы, поставила 863 воздушных судна. Boeing из-за проблем с моделью 737 MAX за январь-ноябрь 2019 года поставил 345 самолетов.

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Дата
02
января

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