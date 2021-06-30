20 человек перевернут судейскую систему. Самое интересное в журнале "Країна"

"За семь лет после Революции достоинства мы не смогли построить справедливый суд. Не очистили его от негодяев, которые по указанию власти готовы бросать активистов за решетку, - говорит в интервью журналу "Країна" юрист Галина ЧИЖИК. - Украинцам нужна справедливость. Надо запустить реформу судебной системы. Чтобы судьи принимали правовые решения, независимо от желаний чиновников. Для этого ее надо полностью изменить. Назначить по прозрачным конкурсам новых, привлечь международных экспертов. не позволить судейским кланам поставить своих. 20 профессиональных добропорядочных судей могут перевернуть систему".





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