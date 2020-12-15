20 белорусов попросили в Украины защиты

На границе с Украиной 20 белорусов обратились за помощью. Фото: zik.ua

20 граждан Беларуси обратились в пункты пропуска за помощью на территории Украины.

"Семь - за получением статуса беженца и 13 - с просьбой о признании лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Не было никаких препятствий в пересечении границы, наоборот была позиция Офиса Президента относительно максимального содействия гражданам Беларуси, которые действительно могут подвергаться преследованиям и которым требуется защита. Поэтому мы достаточно лояльно, но все-таки с определенными проверками к этой задаче отнеслись", - сказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Дейнеко также заявил, что Украина не представляет угрозы для Беларуси, несмотря на неоднозначные заявления властей Беларуси, в частности о "контрабанде оружия".

"По каждому случаю мы осуществляли свое внутреннее расследование, опровергали эту информацию. У нас наоборот наблюдается уменьшение обнаружения оружия, и все, что обнаруживали, это было или травматическое оружие, или шокеры и холодное оружие. Поэтому Украина не представляет угрозы для Беларуси", - сказал председатель ГНСУ.

"Что касается угрозы со стороны Беларуси для Украины, мы также ее не видим", добавил он.

В Беларуси ввели временный запрет на выезд из страны через наземные контрольно-пропускные пункты. Официальная причина - не допустить распространения коронавируса. В стране более трех месяцев продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.