17-летнего контрабандиста задердали на границе с Румынией

Пограничники получили оперативную информацию о возможной попытке контрабанды на участке в районе селя Селятино. Фото: ГНСУ

Несовершеннолетнего контрабандиста задержали со стрельбой в Черновицкой области.

Он пытался переправить в Румынию партию сигарет, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники получили оперативную информацию о возможной попытке контрабанды на участке в районе села Селятино. Тогда один из нарядов обнаружил в пограничной зоне несколько коробок с табачными изделиями, рядом с которыми находился неизвестный, который, увидев пограничников, попытался скрыться.

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"Предупредительные выстрелы убедили беглеца остановиться. Им оказался 17-летний житель райцентра Путила. В тайнике контрабандиста пограничники насчитали 20 ящиков, в которых было 9950 пачек сигарет Marble ", - написали в сообщении.

4 украинцев задержали пограничники Подольского отряда в Одесской области. У них обнаружили контрабандный груз импортных сигарет, сообщает пресс-служба ГНСУ.