15 кг янтаря спрятали среди вафель

Контрабанду нашли среди сладостей. Фото: ГНСУ

Украинец пытался через аэропорт Борисполь незаконно вывезти 15 килограммов янтаря.

Мужчина должен был доставить контрабанду в Китай транзитом через одну из европейских стран. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Однако информацию о намерениях мужчины заблаговременно получили сотрудники оперативно-технических подразделений пограничного ведомства. Поэтому когда 30-летний украинец прибыл для прохождения контроля, оперативники, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев и представители таможни провели в отношении него тщательную проверку", - говорится в сообщении.

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При осмотре багажа мужчины правоохранители обнаружили 15 килограммов янтаря, который был спрятан среди сладостей. Сейчас продолжаются проверки, устанавливается стоимость находки.

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