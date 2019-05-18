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суббота, 18 мая 2019 13:40

15 кг янтаря спрятали среди вафель

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  Контрабанду нашли среди сладостей. Фото: ГНСУ
Контрабанду нашли среди сладостей. Фото: ГНСУ

Украинец пытался через аэропорт Борисполь незаконно вывезти 15 килограммов янтаря.

Мужчина должен был доставить контрабанду в Китай транзитом через одну из европейских стран. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Однако информацию о намерениях мужчины заблаговременно получили сотрудники оперативно-технических подразделений пограничного ведомства. Поэтому когда 30-летний украинец прибыл для прохождения контроля, оперативники, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев и представители таможни провели в отношении него тщательную проверку", - говорится в сообщении.

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При осмотре багажа мужчины правоохранители обнаружили 15 килограммов янтаря, который был спрятан среди сладостей. Сейчас продолжаются проверки, устанавливается стоимость находки.

 

Во Франции правоохранители конфисковали 11 тонн марихуаны. Это одна из крупнейших партий в истории борьбы с наркотрафиком.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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