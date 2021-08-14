15 августа именины у владельцев очень популярных имен

Сегодня, 15 августа, день ангела отмечают Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Тарас. Поздравьте своих близких и родных с именинами.

Традиция празднования именин известная у нас с 17 веке. Обычно перед праздником семья варила пиво и испекали именинные пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.

Днем друзьям и родственникам раздавались именинные пироги, причем нередко начинка и размер пирога имели особый смысл, который определялся характером отношений именинника и его близких. Вечером устраивали праздничный ужин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14 августа день ангела у владельцев имени, которое носил великий полководец

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравление для именинников.

От всей души поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех твоих начинаниях, а здоровье, счастье и благополучие – в ежедневной жизни! Чтобы накопленный жизненный опыт и мудрость помогли достичь новых высот! Пусть сбудутся твои сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в твоей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!

***

Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

***

В этот день ты справляешь не свой день рождения, а День рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!

***

От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

***

Ангел-хранитель в ночи

Зажжет над тобой три свечи,

Первую — за любовь,

Вечного счастья новь.

Вторую — за доброту,

Правду и прямоту.

Третья свеча сохранит

Тебя от невзгод и обид.

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую,

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пускай друзья не забывают,

Пусть радость, счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствуют всегда!

***

День Ангела! Какой волшебный праздник

У имени, что радует теплом.

Твой Богом данный, праведный посланник

Накроет сердце лаской и добром.

Пусть счастья будет столько, сколько хочешь,

Любви взаимной – полный океан.

От жизни ты бери, чего захочешь,

И радость пусть взорвется, как вулкан.

Чтоб счастья свет тебя согрел в печали,

Друзья всегда в проблемах помогли,

И чтобы ангелы на крыльях век качали,

А на душе подснежники цвели!

***

С Днем Ангела! Дай Бог тебе

Побольше радости в судьбе!

Поменьше всяких испытаний,

Поменьше горя и страданий.

Побольше ласки и весны,

Чтоб радужными были сны,

Чтоб крепкою была семья,

Не забывали, чтоб тебя друзья!

Фото: pinterest.com

15 августа православная церковь чтит память святого Стефана. Он был первым христианским мучеником, происходил из еврейской диаспоры. По поверью, какая погода будет в этот день, таким будет и первый месяц осени.