13 августа именины у владельцев невероятно популярных имен

13 августа день ангела отмечают Антон, Евдоким, Анна, Василий, Арсений, Владимир, Елизавета, Константин, Иван, Николай, Максим, Юрий, Степан и Сергей. Не забудьте поздравить родных и друзей с именинами.

В день ангела чествуют святого покровителя, имя которого носит человек.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравление для именинников.

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Поздравления в прозе

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

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В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой самый лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

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От души поздравляю тебя с днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

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Поздравляю тебя с днем ангела. Пусть твой добрый ангел-хранитель наделит тебя силой, смелостью и рассудительностью в себе, пусть даст тебе веру, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе большой и чистой любви, достойного и бесспорного успеха, бравого и полноценного здоровья, неутомимого вдохновения и мужества сердца!

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От всей души и чистого сердца поздравляю тебя с днем ангела. Пусть твой ангел хранитель никогда тебя не покидает, пусть твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорогая в жизни будет усыпана удачей и везением, желаю быть по-настоящему счастливым человеком.

Поздравления в стихах

В день ангела примите поздравленья

От сердца и от всей нашей души.

Желаем счастья, смеха и веселья,

Чтоб были вы собою хороши!

Пусть жизнь приносит радостные вести,

Не будет в ней печали и забот.

Родные будут вечно с вами вместе,

Не будет слез, обид, потерь, невзгод!

Живите в мире и в ладу с собою,

Пусть вам сопутствует удача и успех,

А счастье льется чистою рекой.

И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

И пусть друзья не забывают,

Пусть радость, мир, восторг, успех,

Удача, счастье, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

Тебя сегодня поздравляем,

Желаем искренне побед,

В день ангела тепла, удачи,

Успехов ярких на сто лет!

Здоровья крепкого и силы,

Весны, уюта, доброты,

Пускай по жизни окружает

Любовь и много красоты.

***

С Днём Ангела тебя я поздравляю,

Желаю тебе всяких земных благ,

И чтобы Ангел летел не отставая,

Чтоб охранял и было только так!

Ведь это он нас от всего спасает,

И бережёт нас для своих родных,

Лишь только он дорогу твою знает,

Лишь только он, святейший, из святых!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

Фото: pinterest.com

13 августа православная церковь отмечает праздник в честь праведного Евдокима Каппадокиянина. Его почитают как одного из покровителей и молитвенников пред Богом семейного очага. Покровитель родился в Каппадокии и жил в IX в в царствование императора Феофила. Он был сыном благочестивых христиан Василия и Евдокии. Свою жизнь Евдоким присвятил в угоду Богу и помощь ближним.