12 июня церковный праздник. Почему сегодня нельзя гулять в лесу

12 июня православная церковь чтит память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского.

Он жил в IV веке в Сирии и вел уединенный, аскетический образ жизни. Святой основал монастырь близ Константинополя.

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В 378 году преподобный Исаакий трудился в пустыне, пока не услышал голос с небес, что велел ему отправиться в Константинополь. Прибыв туда, святой застал столицу охваченной ересью арианства, приверженцем которой был император Валент.

Когда император собирался на войну с варварами, Исаакий несколько раз подходил к нему с уговорами, прося открыть церкви и прекратить гонения на православных. За это приближенные императора избили святого, а Валент приказал бросить его в зловонное болото, из которого живым не выбиралась ни одно существо. Но 2 ангелы чудесным образом лишили преподобного Исаакия от гибели.

Автор: religions.unian.ua Преподобный Исаакий Далматского жил в IV веке

Придя к императору в последний раз, он предсказал ему поражение в войне и гибели в огне. Разгневанный император приказал бросить подвижника в темницу к своему возвращению. По пророчеству святого, армия Валента была разбита варварами, а император, спасаясь бегством, сгорел в деревянной кладовке, подожженной преследователями. После этого случая Исаакия начали уважать как великого пророка.

Дожив до глубокой старости, преподобный Исаакий поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата, именем которого и стал называться монастырь. Умер Исаакий 30 мая 383 года.

Что сегодня нельзя делать

Считается, что на Исаакия пресмыкающиеся устраивают свадьбы. Поэтому гулять в поле или в лесу в этот день опасно. Хранят также скот не выгоняют ее на пастбища. Также нельзя врать, хитрить, скрывать что-то и всячески выкручиваться.

12 июня в народе называют Змеиный днем. Предки верили, что сегодня все пресмыкающиеся вылезали на солнце. В Киевской Руси было поверье, что в этот день "змеи поездом идут на змеиную свадьбу". Убивать пресмыкающихся в этот день очень опасно.