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понедельник, 12 августа 2019 07:00

12 августа: что можно и чего не стоит делать в этот день

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12 августа: что можно и чего не стоит делать в этот день
12 августа не надо менять имидж. Попытка вряд ли будет удачной. Фото: politeka.net

В понедельник, 12 августа не хвастайтесь своими успехами. Потерпите неудачу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Следите за тем, что говорите. Неосторожно брошенное слово может осложнить отношения с собеседником, - говорит астролог. – Могут возникать проблемы из-за поспешно принятых решений. Умейте ждать и предвидеть заранее последствия своих действий. Чрезмерная самоуверенность будет подводить людей. Не надо менять свой имидж. Попытка вряд ли будет удачной. Возрастет количество краж. Следите за своими вещами".

Овен

Сделайте небольшой подарок жене (мужу). Они будут приятно удивлены. Чувства вспыхнут с новой силой. В конце рабочего дня будет возникать ощущение песка в глазах. Не задерживайтесь за работой. Не провоцируйте снижение остроты зрения.

Телец

Существенного дохода не ожидается. Следите за своими сумочками, очками, украшениями. Возможные потери небольших предметов.

Близнецы

Имеющаяся в кошельке сумма позволит обеспечить лишь необходимый прожиточный минимум. Не допускайте хаотических расходов.

Рак

Соглашайтесь на дополнительную работу. Вам хорошо за нее заплатят. Вечером вы сможете сделать удачные покупки. Достичь взаимопонимания с милыми будет трудно. Вы не будете слышать друг друга.

Лев

Не пора заботиться о переоборудовании своего дома. Придется несколько раз начинать эту работу снова. Осторожно пользуйтесь бытовой техникой. Она будет часто ломаться.

Дева

На воплощение новых идей в жизнь ваших финансовых ресурсов не хватает. Рассчитайте необходимую сумму. Поищите спонсоров. Любимые с искренним сердцем будут стремиться помогать вам в делах. Примите их заботу с благодарностью.

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Весы

Позвольте жене (мужу) хорошо отдохнуть после напряженного рабочего дня. Возьмите вечером все домашние хлопоты на себя. Не изменяйте привычного режима питания, потому что вызовете расстройство в работе пищеварительной системы.

Скорпион

Проведение крупных банковских операций желательно перенести на пару дней. Ожидается спад деловой активности. Выгодных финансовых предложений не поступит.

Стрелец

Увеличение прибыли не улучшит финансовой ситуации. Вырастают расходы. Не надо покупать бытовую технику.

Козерог

Содержится средний уровень доходов. Не следует участвовать в распродаже товаров. Вы рискуете набрать дешевого хлама.

Водолей

Могут всплывать в памяти неприятные страницы личной жизни. Не давайте волю чувствам. Вспомните что-то светлое в своем прошлом. Поход к стоматологу отложите на 2 дня. Удалять и протезировать зубы в этот день не следует.

Рыбы

Есть риск переоценить свои финансовые возможности. Принимайте взвешенные решения относительно распределения средств. Не делите еще не заработанных денег.

Неделя с 12 по 18 августа принесет немало впечатлений. Астролог рассказала, когда ждать денег и славы.

Автор: Gazeta.ua
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