11-класснику Евгению Куренному на обследование в Минске срочно нужно $5 тыс.

Евгению Куренному поставили диагноз миелодиспластический синдром. Фото: Екатерина Куринна

16-летнему Евгению Куренному из поселка Пулины на Житомирщине три года назад поставили диагноз миелодиспластический синдром. Лечение не дает результатов. Нужно обследование в Минске. Его стоимость составляет $5тыс.

"Женя заболел в 14 лет. Все началось с головной боли, удушья во время ходьбы, стал бледным, быстро уставал. Обратились к врачам. Сына госпитализировали в реанимацию, потому что показатели крови были слишком низкие. Сделали переливание крови и влили тромбоциты. После детального обследования обнаружили миелодиспластический синдром. После лечения состояние Жени улучшилось. Дома он продолжил принимать препараты. Но летом прошлого года тромбоциты стали резко снижаться. Рецидив. Женю на обследование согласилась принять клиника в Минске. Нам надо заплатить 5 тысяч долларов. После результатов начнут искать донора для пересадки костного мозга. Мы подали документы в минздрав, чтобы помогли с оплатой трансплантации. Там сначала рассмотрят документы, а потом поставят на очередь. Сын настроен на борьбу. Мечтает поступить в театральный институт и стать артистом. В Жени есть все шансы на выздоровление. Но без помощи людей нам не собрать нужные деньги. Будем благодарны каждому за каждую гривну", - рассказала Gazeta.ua мать Екатерина Куренная.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 4003 4909 (Куренная Екатерина Ивановна).