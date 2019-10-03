"112" канал не смог обжаловать решение Нацсовета в суде

Суд подтвердил решение о лишении канала "112 Украина" лицензий. Фото: из открытых источников

Окружной административный суд столицы отказался приостановить решение Нацсовета по вопросам телерадиовещания, которая не продлила лицензию телеканала "112 Украина".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска от" 112 Украина "о приостановлении действия решений Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания отказал в ее удовлетворении", - говорится в сообщении.

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Суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения соответствующего заявления нет.

"Истцами не представлено суду достаточных доказательств в обоснование заявления и надлежащих доказательств наличия очевидной опасности причинения вреда их правам, свободам и интересам до принятия решения по делу", - сообщили в суде.

Часть акций телеканала "Интер" приобрел председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук у беглого олигарха Дмитрия Фирташа.