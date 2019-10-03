"112" канал не смог обжаловать решение Нацсовета в суде

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 522
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 3060
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4815
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 432
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3420
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3060
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7308
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9765
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3087
Фото
Все фото
8
14
5
7
5
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Формула Путинмайера - это ложь&quot;: акции протеста прошли в разных городах Украины
"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины
Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против &quot;формулы Штайнмайера&quot;
Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против "формулы Штайнмайера"
Освобожденным из России морякам подарили квартиры
Освобожденным из России морякам подарили квартиры
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Видео
Все видео
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Представили трейлер сериала "Война миров"
Представили трейлер сериала "Война миров"
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4806
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 864
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 900
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 702
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 2088
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 13:36

"112" канал не смог обжаловать решение Нацсовета в суде

  Комментировать
&quot;112&quot; канал не смог обжаловать решение Нацсовета в суде
Суд подтвердил решение о лишении канала "112 Украина" лицензий. Фото: из открытых источников

Окружной административный суд столицы отказался приостановить решение Нацсовета по вопросам телерадиовещания, которая не продлила лицензию телеканала "112 Украина".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска от" 112 Украина "о приостановлении действия решений Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания отказал в ее удовлетворении", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 телеканалов с логотипом "112" получили предупреждение

Суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения соответствующего заявления нет.

"Истцами не представлено суду достаточных доказательств в обоснование заявления и надлежащих доказательств наличия очевидной опасности причинения вреда их правам, свободам и интересам до принятия решения по делу", - сообщили в суде.

Часть акций телеканала "Интер" приобрел председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук у беглого олигарха Дмитрия Фирташа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"112" канал не смог обжаловать решение Нацсовета в суде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 81747
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 44982
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 1 Просмотров: 36929
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 29125
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 21951
Общество
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
8
 Просмотров: 441
Карикатура украинского иллюстратора стала обложкой британского журнала The Guardian Weekly
Карикатура украинского иллюстратора стала обложкой британского журнала The Guardian Weekly Просмотров: 279
Как оформить субсидию через интернет: пошаговая инструкция
Как оформить субсидию через интернет: пошаговая инструкция Просмотров: 243
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
 Просмотров: 522
В деле убийства Гандзюк изменили прокуроров
В деле убийства Гандзюк изменили прокуроров Просмотров: 63
Больше всего комментируют
12
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
3
Партия Медведчука поддержала Зеленского
3
Сколько украинцев считают Россию агрессором
2
На Луценко завели дело по заявлению "слуг народа"
Голосов: 45647
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua